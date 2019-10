Digitalgipfel in Dortmund: Woran hapert es beim Netz-Ausbau?

Der Ausbau von Breitband- und Mobilfunk-Netzen ist auf dem Land immer noch schlecht. Warum erläutert Michael Westerhoff, unser Reporter auf der Tagung.

Wie weit ist der Ausbau jetzt?

Längst nicht weit genug, sagen Wirtschaftsvertreter. In NRW gibt es diese Netze in den Ballungsräumen. Probleme gibt’s aber nach wie vor auf dem Land. Gerade im Sauerland und in Ostwestfalen ärgern sich Unternehmer über die schlechte Abdeckung.

Hier auf der Konferenz wurde ausführlich über Landwirtschaft 2.0, also die Digitalisierung der Bauernhöfe gesprochen. Das funktioniert natürlich nur mit entsprechenden Netzen. Und die gibt es häufig noch nicht

Wo hakt es denn?