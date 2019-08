In NRW haben im vergangenen Jahr 25.583 Menschen Aufstiegs- Bafög erhalten. Das sind rund 600 mehr als noch 2017 - so das statistische Landesamt am Freitag (16.08.2019).

Rund 700 Fortbildungen werden gefördert

Die finanzielle Förderung ist für Personen gedacht, die sich beruflich weiter qualifizieren wollen. Laut Bundesbildungsministerium werden rund 700 Fortbildungsabschlüsse unterstützt. Dazu zählen unter anderem: Meister, Betriebswirte, Techniker und Erzieher.

Wer die Gelder erhalten möchte, muss allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Die Voraussetzungen

In der Regel ist eine abgeschlossene Berufsausbildung eine Bedingung, um die finanzielle Unterstützung zu erhalten. Es gibt aber Ausnahmen: So können zum Beispiel auch Bachelorabsolventen, Studienabbrecher oder Abiturienten mit Berufspraxis die Förderung beantragen.

Das Alter der Person, die gefördert werden möchte, spielt hingegen keine Rolle. Ob die Fortbildung von einem öffentlichen oder privaten Träger durchgeführt wird, ist ebenfalls unerheblich.