Zurück aufs Land ziehen? Agenturen helfen

" Ich bin mittlerweile ein bisschen großstadtmüde geworden" , sagt die 31-jährige Katharina Grote. Die Stadt sei anonym, die Mieten teuer und statt Partys zu feiern, gründet der Freundeskreis Familien und wird sesshaft. Die Bankkauffrau aus Höxter ist nach dem Abitur nach Potsdam vor die Tore von Berlin gezogen.

In solchen Städten gibt es viele Möglichkeiten zu jobben oder zu studieren, es gibt Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet haben, Programmkinos, exotische Restaurants und angesagte Clubs an jeder Ecke. Und so wie Katharina Grote haben viele haben nach dem Schulabschluss nur ein Ziel: nichts wie raus aus der eigenen kleinen Welt - auf in die große Stadt.

Die hübschen Fachwerkhäuser in Höxter

Dass es in der ländlichen Heimat gar nicht so schlecht war, ist eine Erkenntnis, die viele erst später bekommen. Auch hier gibt es spannende Jobs, Mieten und Kaufpreise für Häuser sind günstiger, in der Natur lebt es sich erholsamer. Also zurück nach Hause? Katharina Grote erfuhr über ihre Eltern von der sogenannte Rückkehr-Agentur, die einem das Zurückkommen nach Höxter leicht macht.

Agentur holt Fachkräfte zurück aufs Land

"Willkommen. Willbleiben. Willheimat." heißt das Projekt der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Höxter. Das Startkapital stammt aus dem LEADER-Programm, mit dem die Europäische Union innovative Konzepte für ländliche Regionen unterstützt.