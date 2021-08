Leben nach der Flut - Unterwegs mit dem Krisenmanager

Schuttberge in der Fußgängerzone

Ein Gang durch die Innenstadt. In der Fußgängerzone stehen riesige Container, das Pflaster immer noch aufgerissen, Baulärm von allen Seiten. Arbeiter, Helfer oder Anwohner mit Einkaufstüten laufen zwischen meterhohen Schuttbergen entlang. " Die Schäden sind so hoch, das kann keine Kommune alleine stemmen ", sagt der Bürgermeister. Zerstörte Straßen, Brücken, Schulen, Kitas - da müsse Hilfe von Bund und Land her.

Nichts mehr, wie es mal war

Magdalena Fialek lebt seit 75 Jahren in Euskirchen. Jetzt steht sie in der Einkaufsstraße - in einer Trümmerlandschaft. " Ich bin furchtbar traurig und entsetzt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch mal werden soll hier. Ich erwarte von der Politik, dass jetzt was passiert ." Unbürokratische schnelle Hilfe für Betroffene, das wünscht sich Magdalena Fialek vor allem.

Hussein Chahrour: Die Flut zerstörte sein Geschäft

Hussein Chahrour steht vor seinem Geschäft - besser gesagt, vor dem, was davon noch übrig ist. Freunde und Familienangehörige schaufeln Schutt, Wände sind halb aufgerissen, nackte Kabel hängen von der Decke. " Ich will nicht auf dem Schaden sitzen bleiben und so schnell wie möglich wieder anfangen zu arbeiten ," wünscht sich Chahrour. " Aber vor Ende des Jahres wird das nichts. Es muss alles komplett saniert werden ."

"Angst ist der falsche Partner"

Hat Sacha Reichelt als Bürgermeister manchmal Angst vor der Aufgabe, die da nun auf ihn zukommt? " Nein ", sagt der 41-Jährige. " Ich kenne die Menschen hier in Euskirchen schon mein ganzes Leben und ich weiß, dass wir das gemeinsam hinkriegen ." Angst sei hier der falsche Partner.

Und die Kritik, die jetzt vielerorts laut wird? Man müsse sich das Katastrophenmanagement im Nachgang noch mal angucken und sehen, ob man da bundesweit was ändern könne. " Als Mensch ist man gewöhnt, dass man alles kontrollieren kann ." Aber es gebe Situationen und Umstände, die könne man nicht kontrollieren. " Ein solches Ereignis wie die Flut zeigt das eindrucksvoll ."

"Wir müssen weiter zusammenhalten"

Sacha Reichelt zwei Wochen nach der Flut

Wichtig sei nun, dass die zerstörten Häuser und Wohnungen wieder bewohnbar werden. Schulgebäude und Straßen müssten so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Und wenn die Menschen in der Fußgängerzone bis zur Weihnachtszeit wieder einen Treffpunkt fänden, sei man schon mal einen großen Schritt weiter, sagt Reichelt.