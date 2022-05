CDU will mit Grünen in Koalitionsverhandlungen gehen

Auch die CDU in Nordrhein-Westfalen hat für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gestimmt. Die Entscheidung fiel am Sonntagabend bei einem Treffen des erweiterten Landesvorstand in der Parteizentrale in Düsseldorf.

Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. Demnach stimmte der CDU-Landesvorstand einstimmig für diese Option.

Wüst: " Sondierung ist tragfähige Grundlage "

" Die CDU- NRW nimmt damit ihre Verantwortung aus dem Ergebnis der Landtagswahl wahr, eine stabile Regierung für unser Land zu bilden ", so Wüst laut eines Tweets seiner Partei. " Wir haben das Ergebnis der Sondierung diskutiert. Es ist insgesamt eine tragfähige Grundlage für Koalitionsverhandlungen. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kurz zuvor hatten auch die Grünen bei einem kleinen Parteitag in Essen dafür gestimmt, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Wann diese beginnen sollen, steht bislang noch nicht fest.