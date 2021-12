Auch Grüne stimmen Ampel-Koalitionsvertrag zu

Kanzlerwahl am Mittwoch

Das Landwirtschaftsministerium übernimmt Ex-Parteichef Cem Özdemir, das Umweltministerium Steffi Lemke. Familienministerin wird Anne Spiegel. Hinzu kommt die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

SPD und FDP hatten bereits dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der am Dienstag unterzeichnet werden soll. Am Mittwoch will sich Olaf Scholz im Bundestag offiziell zum Kanzler wählen lassen. Direkt danach soll auch das neue Bundeskabinett vereidigt werden.