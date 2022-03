Belgien will Atom-Ausstieg verschieben: Was heißt das für NRW?

Was würde eine Verlängerung der Laufzeiten für NRW bedeuten?

In NRW dürfte das Vorhaben auf Ablehnung stoßen. Bei belgischen Atommeilern wurden bereits mehrfach Mängel festgestellt. Die Stadt Aachen und die Bundesregierung hatten in der Vergangenheit deswegen mehrfach gefordert, die Reaktoren stillzulegen. Gegen zwei ältere belgische Reaktoren - Tihange 2 und Doel 3 - gab es massive Proteste, seitdem Experten im Jahr 2012 tausende Haarrisse in den Reaktordruckbehältern gefunden hatten. Die Laufzeit dieser beiden Reaktoren soll nicht verlängert werden.

Kommunen entlang der belgischen Grenze fürchten sich angesichts maroder Atomkraftwerke vor einem atomaren Unfall mit unabsehbaren Folgen. Mit zahlreichen Belegen für die These waren 2020 mehrere Kommunen aus dem Raum Aachen vor ein Gericht in Brüssel gezogen - und mit ihrer Klage gescheitert. Das AKW Tihange liegt nur etwa 60 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernt.