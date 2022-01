Rückkehr der Atomkraft? Warum die Kernenergie als grün eingestuft werden soll

In Deutschland gehen Ende 2022 die letzten Kernkraftwerke vom Netz. In der EU könnte die Atomkraft hingegen eine Renaissance erleben. Werden Atom- und Gasenergie zum Schutz des Klimas als "grün" eingestuft? Was genau ist geplant? Und was bringt es dem Klima?

Was genau hat die EU in Sachen Atomkraft und Gasenergie vor?

Die EU will in den kommenden Wochen festlegen, welche Energie-Investitionen als nachhaltig, sprich grün, gelten sollen. Ziel ist der Klimaschutz. Die Einstufung wird in Fachkreisen als Taxonomie bezeichnet.

Bei Kohle oder Wind ist die Einstufung unstrittig. Über Gas und Kernspaltung gibt es nun Streit. Nach einem Entwurf der EU-Kommission, der den Mitgliedsstaaten vorliegt, aber noch nicht öffentlich ist, sollen Investitionen in AKW als nachhaltig gelten, wenn die Entsorgung radioaktiver Abfälle sichergestellt ist und die Kraftwerke vor 2045 genehmigt werden.