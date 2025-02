Wie stehen die Parteien zum Thema Atomenergie?

Könnte es auch in Deutschland zu einem Comeback der Atomkraft kommen? Das muss auf politischer Ebene entschieden werden. Entsprechend positionieren sich die Parteien auch im aktuellen Bundestagswahlkampf. Was zum Thema Atomenergie in den Wahlprogrammen steht:

SPD : Für die SPD kommt eine Rückkehr zur Atomkraft nicht in Frage. " Die Atomkraft in Deutschland ist stillgelegt und das ist gut so ", heißt es im Wahlprogramm. Die Partei möchte nun ein geeignetes und sicheres Endlager für die radioaktiven Stoffe suchen und bereitstellen.

CDU / CSU : Für die Union ist die Kernenergie laut Wahlprogramm eine " Option ", man setze auf " Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation ". Die Union will zudem prüfen, ob der Betrieb der zuletzt abgeschalteten AKW wiederaufgenommen werden kann, sollte das " unter vertretbarem technischem und finanziellem Aufwand noch möglich " sein.

Grüne: Für die Grünen ist die Atomkraft eine " Hochrisikotechnologie ". Eine Rückkehr sei " keine Option " und " weder für das Erreichen der Klimaziele noch für die Versorgungssicherheit notwendig ".

FDP : Die FDP will die Nutzung " sicherer Kernkraftwerke " ermöglichen. AKW der "neuen Generation " sollen gebaut werden können. Zudem will die FDP es den Betreibern der abgeschalteten AKW rechtlich ermöglichen, diese wieder in Betrieb zu nehmen.

AfD : Die AfD will " neue, dringend benötigte Kernforschungszentren und Kernkraftwerke schaffen ". Was mit den abgeschalteten AKW passieren soll, wird im Wahlprogramm nicht erwähnt.

Linke: Die Linke will den Ausstieg aus der Atomkraft im Grundgesetz festschreiben. Die Langzeitkosten der AKW sollen die Energiekonzerne tragen.