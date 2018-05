Atomdeal-Ausstieg verunsichert Unternehmen in NRW

Die Wirtschaft in NRW befürchtet Einbußen, als Folge des Ausstiegs der USA aus dem Atom-Deal mit dem Iran. Sorgen bereitet vor allem die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Sanktionen gegen den Iran wieder aufzunehmen. So könnten sich bald auch iranische Geschäftspartner deutscher Unternehmen auf den US-Sanktionslisten wiederfinden.

"Risiko für Unternehmen"