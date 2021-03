Astrazeneca-Impfstopp führt zu tausenden Terminabsagen in NRW

Münster besonders betroffen

Für die Impfzentren in NRW ist das Aussetzen des Impfstoffs keine gute Nachricht. Sie müssen die Termine für all jene absagen, die bis Sonntag den Impfstoff von Astrazeneca erhalten sollten. Besonders hart trifft es Münster. Dort sollten in den kommenden Tagen 10.000 Dosen Astrazeneca verimpft werden, so viele wie nirgendwo sonst in Westfalen. Die Städteregion Aachen bat die priorisierten Berufsgruppen, möglichst erst gar nicht zum Termin zu kommen, auch ohne offizielle Absage.

Alleine in Bonn mussten 5.500 Termine storniert werden. Im Kreis Düren waren bis Freitag 2.000 Impfungen mit Astrazeneca geplant, in Siegen sogar 1.000 pro Tag. Die Betroffenen wurden wie in Aachen über die Absagen informiert. Das sei zeitnah geschehen und mit dem Hinweis, dass das NRW-Gesundheitsministerium die Absage der Impftermine verfügt habe, sagte ein Sprecher des Kreises Düren. Nachfragen habe es nur vereinzelt gegeben.

Politik muss Impfstoff-Lücke schließen

Die Kölner Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung zeigte Verständnis für den Schritt, das Weiterimpfen mit Astrazeneca bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse auszusetzen. Der KV -Vorsitzende Jürgen Zastrow forderte, die Politik müsse für eine schnellere Lieferung anderer Impfstoffe sorgen, um die Lücke zu schließen. Gravierende Verzögerungen erwartet er für Köln allerdings nicht, da noch anderer Impfstoff vorhanden sei.

Laut Stadt Köln sind bis einschließlich Samstag alle 8.706 Astrazeneca-Impftermine abgesagt worden. Die Biontech-Impfungen fänden planmäßig statt.

Nach Aussage der Städteregion Aachen und des Kreises Düren ist es kurzfristig nicht möglich, Impfstoffe anderer Hersteller in größerer Menge als Ersatz zu bekommen. Das betonten auch die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis. Die vorhandenen Impfstoffe seien für die Menschen ab 80 reserviert, die bereits Termine bekommen hätten.

Bürgermeister aus Remscheid: Menschen verlieren Vertrauen

Auch im Ruhrgebiet und im Bergischen Land ist die Impfkampagne erst einmal gebremst worden. Der Oberbürgermeister von Remscheid, Burkhard Mast-Weisz, nannte das Chaos um den Impfstoff völlig unverständlich. Die Menschen verlören das Vertrauen in die Entscheidungen des Bundes. Man erwarte nun eine klare und für die Bevölkerung nachvollziehbare Impfstrategie. Auch im Kreis Höxter herrscht Ratlosigkeit. Dort sollte Ende März mit der Impfung in Hausarztpraxen begonnen werden. Ob das möglich ist, ist nun offen.