WDR: Dürfen Sie ein Beispiel aus dem neuen Heft verraten, damit man besser versteht, wie Sie arbeiten?

Jöken: Das fängt schon bei den Namen an. In der neuen Geschichte kommt der Sohn des Fischhändlers vor. Der heißt im Französischen „Blinix“, das kommt von Blinis, diesen kleinen Teigwaren, die man gerne mit Fischeiern belegt. Das kennt in Deutschland aber kaum jemand. Der Name sollte griffig sein, aber auch irgendwas mit Essen zu tun haben. Also hab ich ihn „Aspix“ genannt. Die Heldin heißt übrigens „Adrenaline“. Das sagt ja eigentlich schon alles und funktioniert auch im Deutschen. Deshalb hab ich den Namen in der Übersetzung auch gelassen.

WDR: Über Adrenaline dürfen Sie noch nichts verraten, aber ein Titelbild ist schon bekannt. Da erinnert sie ein bisschen an Greta Thunberg?

Jöken: Das hab ich schon öfter gehört. Aber ich versichere, der Comic war schon fertig gezeichnet, bevor Greta Thunberg bekannt wurde. Vielleicht hat die Wirklichkeit den Zeichner da eingeholt.

WDR: Gibt es Feedback der Fans, wenn das neue Heft draußen ist oder kriegt die Kritik eher der Autor ab?

Jöken: Die Fans sind schon sehr kritisch. Da wird auch über die Übersetzung diskutiert. Und ich gucke dann schon mal in die einschlägigen Foren. Man kann da durchaus was lernen. Ich mische mich aber nie ein.

WDR: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht gerade den Asterix übersetzen?

Jöken: Dann übersetze ich Lucky Luke.

Das Gespräch führte Katja Goebel