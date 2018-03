Naturbilanz: Artenvielfalt in NRW kaum verbessert

Wenige Gewinner

Umweltschutzmaßnahmen haben in einigen Fällen aber auch zu Wiederansiedlungen bedrohter Arten geführt: etwa bei Uhus, Wanderfalken, Schwarzstörchen, Bibern, Fischottern, Lachs und Maifischen. Im Ruhrgebiet hat der Wanderfalke mit 40 Paaren seine höchste Dichte in NRW erreicht.

"Hohe Gebäude, Gasometer, Kraftwerke, Kirchen, Türme und sogar Autobahnbrücken bieten Wanderfalken Ersatz für natürliche Brutplätze" , stellt der Bericht fest.

Zahlreiche Beeinträchtigungen

NRW hat mehr als 43.000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Flora und Fauna haben unter zahlreichen Beeinträchtigungen zu leiden. Dazu zählen Klimawandel und Unwetter ebenso wie intensive Landwirtschaft.

Nirgendwo sonst in Deutschland ist der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsräume an der Landesfläche so hoch wie in NRW - fast 23 Prozent. Komplett mit Asphalt oder Beton abgedeckt sind etwa ein Zehntel der Landesfläche.

In NRW gibt es nur noch sechs "unzerschnittene verkehrsarme Räume" mit jeweils mehr als 100 Quadratkilometern - meist Wald, insgesamt kleiner als drei Prozent der Landesfläche. Der größte Raum liegt im Rothaargebirge.