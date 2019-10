Wenn Urlauber Artenschutz missachten

Selfie mit Tiger

Tierschutz sollten Urlauber aber auch immer vor Augen haben, wenn sie auf vermeintliche Urlaubsattraktionen mit Tieren stoßen. Wildtiere werden häufig im Tourismus eingesetzt, um damit Geld zu verdienen.

Denkwürdiges Vergnügen: Tigerstreicheln

So berichtet die Tierschutzorganistion Pro Wildlife auf ihrer Homepage, dass Anbieter in vielen Urlaubsländern mit denkwürdigen Angeboten locken. So würden in Marokko junge Berberaffen eingefangen, um sie als lebendes Accessoire für Souvenir-Fotos und Selfies einzusetzen. In Thailand könnten Touristen Tiger-Tempel besuchen, in denen sie gegen Eintritt oft sedierte und angekettete Raubkatzen streicheln dürfen.

Lebenslange Quälerei

In vielen Ländern sei das Elefantenreiten weiterhin fester Bestandteil des Touristen-Angebots. " Hunderte Elefantenbabys werden hierzu noch aus ihren Familien gerissen und brutal eingebrochen ", berichtet Pro Wildlife.