Ukraine-Krieg: Schwarzenegger wendet sich an das russische Volk

Bewundernswert sei der Mut russischer Journalistinnen und Journalisten und vieler Bürgerinnen und Bürger, offen und im Wissen um die für sie gefährlichen Folgen auf den Straßen und in den sozialen Medien gegen das Putin-Regime zu demonstrieren. Alle Menschen in Russland hätten das Recht zu erfahren, was in der Ukraine wirklich geschieht.