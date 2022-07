75 Jahre: Happy Birthday, Arnie!

Ansprachen zu Klimawandel, Krieg und Kapitol

So schaltete er sich Mitte Juni vom Drehort im kanadischen Toronto per Video zum Austrian World Summit dazu, einer jährlichen Klimakonferenz in Wien, die von seiner Plattform Schwarzenegger Climate Initiative mitveranstaltet wird.

Mit starken Worten mahnte der Action-Star zur Abkehr von fossilen Brennstoffen. Europa würde mit seinen Milliarden-Zahlungen an Russland für Brennstoffimporte Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine mit finanzieren. "Wir haben Blut an den Händen", wetterte Schwarzenegger. Der Westen verfüge über Technologien, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Es sei nun unsere "moralische Verpflichtung", dies zu nutzen.

Arnold Schwarzenegger sitzt 2019 neben Greta Thunberg bei der Klimakonferenz

In einer Videoansprache wandte sich Schwarzenegger im März an das russische Volk, sich gegen die Propaganda Moskaus zu wehren. Die Regierung habe die Bevölkerung und die Soldaten über die wahren Gründe für den Krieg in der Ukraine belogen. "Die Machthaber im Kreml haben diesen Krieg begonnen. Dies ist nicht der Krieg des russischen Volkes", sagte Schwarzenegger.

Ein gutes Jahr zuvor, nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021, hatte der Wahl-Kalifornier in einer Rede " an meine amerikanischen Mitbürger und Freunde auf der ganzen Welt " appelliert, die Spaltung des Landes zu überwinden. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump habe einen Putsch versucht, " indem er die Menschen mit Lügen in die Irre führte ", sagte Schwarzenegger. "Präsident Trump ist ein gescheiterter Anführer. Er wird als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen ."

"Präsident Trump ist ein gescheiterter Anführer. Er wird als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen." Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger, traditionell ein Republikaner, hatte sich früh von seinem Parteikollegen Trump distanziert - und dem Demokraten Joe Biden seine Unterstützung ausgesprochen.