Trotz der guten Konjunktur leben drei Millionen Menschen in NRW an der Armutsgrenze oder darunter. Das sind 17,2 Prozent der Bevölkerung. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Donnerstag (23.08.2018) erreichte die Armutsgefährdungsquote einen neuen Höchststand. 2007 waren nur 14,5 Prozent der Menschen betroffen.

Besonders stark gefährdet sind Geringqualifizierte. Hier vergrößerte sich der Anteil der Betroffenen auf 42,4 Prozent. Doch auch Hochqualifizierte seien inzwischen häufiger als früher armutsgefährdet, so die Statistiker.

Sozialverband spricht von Alarmsignal

Für den Sozialverband VdK NRW sind diese Zahlen ein Alarmsignal. Der Vorsitzende Horst Vöge klagte: "Obwohl es der deutschen Wirtschaft gut geht, konzentriert sich der Reichtum nach wie vor nur auf einige wenige." Der Staat müsse mehr gegen Alters- und Kinderarmut tun, verlangte Vöge. "Wenn wir die soziale Spaltung nicht entschlossen bekämpfen, gefährden wir langfristig nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch unsere Demokratie."

Große regionale Unterschiede in NRW

Nach der Definition der Europäischen Union gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. Bei einem Einpersonenhaushalt entsprach dies im vergangenen Jahr in NRW monatlich 968 Euro.

Regional gibt es in NRW allerdings große Unterschiede: In Bottrop und Gelsenkirchen liegt die Quote bei mehr als 22 Prozent, in Münster und Bonn bei nur etwa 14 Prozent.