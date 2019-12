Kinderarmut in NRW - wie kann das sein?

Caritas: "Katastrophale Situation"

Etwa jedes dritte Kind im Ruhrgebiet lebe in Armut, berichtet auch die Caritas. Beispielsweise in Gelsenkirchen lebten 40 Prozent aller unter 15-Jährigen von Hartz IV, in Essen 33 und in Duisburg 29 Prozent. Der Verband nennt die Situation "katastrophal" und fordert die Einführung einer Kindergrundsicherung.

Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann

Wichtigste Aufgabe des Staates sei, so Sozialwissenschaftler Klaus Kurrelmann, in die Bildung der Kinder zu investieren, vor allem solche, die aus "schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen starten". Kinder aus solchen Familien hätten oft Schwierigkeiten, sich in der Schule "zu entfalten". Das koste allerdings "mehr Lehrkräfte, bessere Räume, bessere Medien" - und daran würde derzeit gespart.

Eine Erhöhung des Kindergelds löse das Problem nicht, kritisiert Hurrelmann: "Es erreicht Eltern, die Hartz IV beziehen, nicht." Auch er fordert eine Grundsicherung für Kinder. Besonders für Alleinerziehende wäre das "ein wirklich revolutionärer Schritt".