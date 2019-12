Armutsbericht: Ruhrgebiet "Problemregion Nummer 1"

Das Ruhrgebiet zählt inzwischen zu den ärmsten Regionen Deutschlands, so der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Industrieregion sei mit einer Armutsquote von 21,1 Prozent bei 5,8 Millionen Einwohnern bundesweit "Problemregion Nummer 1 ", sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, laut Mitteilung am Donnerstag (12.12.2019) anlässlich der Vorstellung des "Armutsberichts 2019" in Berlin.