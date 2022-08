13 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist fast jeder Sechste in Deutschland armutsgefährdet. Wie das Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, hatten 13 Millionen Menschen im vergangenen Jahr ein signifikantes Risiko, in Armut abzurutschen. Das entspricht 15,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. 2020 waren es 13,2 Millionen Menschen und damit 16,1 Prozent der Bevölkerung.