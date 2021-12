Corona: Armut auf Rekordniveau

Zu wenig für Harz-IV Empfänger

Die Bemühungen der Politik, die Folgen der Krise abzumildern, reichten nicht aus. Für diejenigen, die bereits in Armut lebten, wurde die Not immer grösser und die Ausgrenzung immer härter. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurde zwar ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind gezahlt, der auch Familien in Hartz-IV-Haushalten zu Gute kam und nicht auf Hartz IV angerechnet wurde. Ansonsten dauerte es aber fast ein ganzes Jahr, bis sich die Große Koalition dazu durchringen konnte, an alle, die Hartz IV beziehen, eine einmalige Zahlung von 150 Euro zu zahlen. Dabei hatten die Sozialverbände immer wieder Druck gemacht, als viele Hilfsangebote wie die Tafeln und kostenlose Schulessen pandemiebedingt zwischenzeitlich eingestellt wurden und dann auch nur eingeschränkt zur Verfügung standen.