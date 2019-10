Armutsfalle Pflege: Fragen und Antworten

Der SoVD-Studie zufolge haben 35 Prozent aller Hauptpflegepersonen im Erwerbsalter gar keinen regulären Vollzeit-Job. 26 Prozent sind in Teilzeit, 10 Prozent gering und nur 28 Prozent voll beschäftigt. Bei einer durchschnittlichen Pflegezeit von 21 Stunden in der Woche ist es für die meisten Betroffenen unmöglich, noch viel Energie in ihre Karriere zu investieren.

Was sind die finanziellen Auswirkungen?

Wie sich Pflegezeiten konkret auf Altersarmut auswirken, ist wissenschaftlich noch nicht erforscht. Zwar erhalten Angehörige auf Antrag ein Pflegegeld zwischen 315 und 901 Euro im Monat, dies kann die Einkommensverluste aber meist nicht ausgleichen. Aus der Pflegekasse werden auch Rentenversicherungsbeiträge bezahlt.

Nach Ansicht von Susanne Hallermann von der Initiative "Armut durch Pflege" sind für pflegende Frauen Einbußen bei der Rente dennoch der Normalfall. Denn die Rentenleistungen würden erst ab einer bestimmten Pflegestufe bezahlt. Wenn eine professionelle Pflegekraft stundenweise ins Haus komme, würden die Beiträge weiter reduziert.

Was würde den Pflegenden helfen?

Die Studienautoren fordern einen angemessenen finanziellen Ausgleich für die Pflegearbeit. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte im Sommer ein Familienpflegegeld analog zum Elterngeld vorgeschlagen - also eine Lohnersatzleistung für einen gewissen Zeitraum. Derzeit sieht es aber nicht aus, als werde dies zeitnah realisiert.

Für Pflegeexpertin Hallermann muss die systematische Benachteiligung pflegender Frauen bei der Rente beendet werden. Es sei ein " strukturelles Problem " und eine " Ohrfeige " für Betroffene.

Stand: 29.10.2019, 17:59