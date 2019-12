ARD-Programmaktion "Erzählt eure Geschichte!"

"Was ist Deine Geschichte?" Vorgetragen wird diese Frage in dem neuen Spot von 300 Menschen aus allen Regionen des Landes. Sie alle singen das gleichnamige Lied zusammen als Chor.

Mit Zeilen wie "Was hast du erlebt?" oder "Was hat dich wirklich bewegt?" wird der Gedanke aufgegriffen, dass es eine der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, die Menschen in ihrer Vielfalt abzubilden und ihnen eine Stimme zu geben.

Aufruf an das Publikum

Hierfür wurde eine Mitmach-Aktion konzipiert, bei der man seine Geschichten als Video- oder Audio-Datei hochladen kann. Diese inzwischen dritte Public-Value-Aktion der ARD soll eine grundsätzliche Haltung ausdrücken: Die ARD dient der Gesellschaft. Der WDR ist Teil der ARD.