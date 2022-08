Geräte abgestellt: Zwölfjähriger Archie in London gestorben

Archie starb am Samstag in einem Londoner Krankenhaus. Das gab die Mutter des Zwölfjährigen bekannt. Der Junge hatte bei einem Unfall im April schwerste Hirnschäden erlitten und hatte seitdem im Koma gelegen. Der Fall hatte international rege Anteilnahme hervorgerufen. Die Eltern des Jungen wollten erreichen, dass ihr Sohn weiterhin an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen bleibt und künftig in einem Hospiz versorgt wird.