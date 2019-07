Beschäftigte in NRW verdienen weniger

Das geht aus Daten der Statistischen Ämter hervor, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet und am Samstag (06.07.2019) veröffentlicht hat. Spitzenreiter bei der Jahresarbeitszeit war Sachsen-Anhalt mit 1.373 Stunden - bei einem bundesweiten Schnitt von 1.305 Stunden je Arbeitnehmer.

108 Euro weniger als im Schnitt

Beim Verdienst rangieren die Beschäftigten in NRW im Mittelfeld. Die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter betrugen im vergangenen Jahr 35.121 Euro je Arbeitnehmer. Das waren 108 Euro weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt. Das Monatsgehalt lag in NRW bei 2.927 Euro. Die Arbeitnehmer in Hamburg standen mit 41.785 Euro an der Spitze (Monatsgehalt: 3.482 Euro). Schlusslicht war Mecklenburg-Vorpommern mit 28.520 Euro (Monatsgehalt: 2.377 Euro).