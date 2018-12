Bahn-Tarifkonflikt: Freizeit gegen den Leistungsdruck

WDR: Ist das ein Trend, dass mehr Freizeit wichtiger wird als mehr Geld?

Bispinck: Tariferhöhungen sind auch weiterhin wichtig für die Beschäftigten. Aber der Faktor Zeit eben auch. Das Thema Arbeitszeit wird immer wichtiger in den Tarifauseinandersetzungen. Arbeitnehmer wollen - das zeigen Befragungen - durchaus flexibel und selbstbestimmt entscheiden, ob sie für eine bestimmte Lebensphase mehr Privat- statt Berufsleben wollen. In der Metallbranche gibt es jetzt jährlich acht freie Tage für die Pflege von Angehörigen oder die Betreuung von Kindern. Außerdem besteht dort die Möglichkeit einer reduzierten Vollzeit von 28 Wochenstunden mit Rückkehrrecht in die Vollzeit.

WDR: Was muss die Politik tun? Die FDP will ja zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz flexibilisieren.

Bispinck: Mit den FDP -Plänen, die tägliche Arbeitszeitgrenze von acht Stunden abzuschaffen und die Ruhezeiten zu verkürzen, würden wichtige Schutzbestimmungen für die Arbeitnehmer unter die Räder geraten. Bereits jetzt sind auf Grundlage des bestehenden Arbeitszeitgesetz sehr flexible Modelle in den Betrieben möglich. Dazu braucht es keine Aufweichung des Gesetzes.

Das Interview führte Martin Teigeler.

