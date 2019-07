Kommt das Recht auf Hitzefrei für Arbeitnehmer?

Welche Rechte haben Beschäftigte bisher?

Laut Verdi gibt es noch "kein automatisches Recht auf Hitzefrei" . Die Arbeitsstättenverordnung regele lediglich, dass ein Arbeitsraum ab 35 Grad unzumutbar sei. Die Gewerbeaufsichtsämter der Länder seien für die Kontrolle zuständig. Einen Präzedenzfall für einen hitzebedingten frühen Feierabend gab es schon in NRW: Die Arbeitsagentur in Siegen schloss am Donnerstag (25.07.2019) zweieinhalb Stunden früher als gewohnt. Der Grund: die Temperatur in den Büros.