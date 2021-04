Der Aprilscherz - zwischen Tradition und Fake News

Abstrus war auch, dass der britische TV-Sender BBC 1957 seinen Zuschauern in einem vermeintlichen Dokumentarfilm den "Spaghetti-Baum" präsentierte und Pflückerinnen bei der Nudelernte im schweizerischen Tessin zeigte.

Schon vor Jahrhunderten wurden die Menschen in den April geschickt, wobei historisch nicht wirklich geklärt ist, seit wann es Aprilscherze gibt. Unstrittig ist aber: In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten (nicht nur) in sozialen Netzwerken kann ein Aprilscherz auch nach hinten losgehen.

"Ever Given" auf der Spree festgefahren

Auf geteiltes Echo stieß die Twitter-Meldung der Tagesschau, das gerade erst im Suez-Kanal gestrandete und wieder befreite Containerschiff "Ever Given" habe sich am Donnerstag auf der Spree festgefahren - allerdings in erster Linie deshalb, weil er leicht zu durchschauen sei, was aber beabsichtigt war.

Einen Shitstorm erntete hingegen etwa Popstar Justin Bieber, als er vor einem Jahr suggerierte, seine Frau sei schwanger und dann "April, April" sagte. Beim Thema Kinderkriegen war für viele Menschen und im Besonderen für enttäuschte Fans Schluss mit lustig.

Ein Twitter-User brachte es mit einem Tweet vielleicht exakt auf den Punkt : "Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger unter all den absurden Nachrichten, die uns erreichen, die echten Aprilscherze herauszufinden." Das wiederum würde irgendwie bedeuten, dass eigentlich jeder Tag im Jahr der 1. April ist.

