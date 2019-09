Wer kontrolliert die Apotheker?

In den Apotheken herrschen laut Preis höchste Qualitätsstandards. "Jede Substanz, die angeliefert wird, wird noch einmal auf ihre Identität geprüft", erläuterte Preis. Den Apotheken kommt dabei zwar eine hohe Verantwortung zu, die Kontrollen werden aber von den Aufsichtsbehörden durchgeführt. So machen die Aufsichtsbehörden der Städte und Kreise immer wieder Kontrollbesuche bei den Apotheken. "Einmal jährlich werden unangemeldete Kontrollen durchgeführt", so Preis.

Was leistet die Apothekerselbstverwaltung durch den Verband?

Jeder Apotheker ist Pflichtmitglied einer Kammer. Diese Kammern erarbeiten Qualitätsmanagementsysteme (QMS) für die Apotheker. "Wir stellen das Know-how zur Verfügung. Da gibt es Handbücher, externe Beratungen, Fortbildungen", sagte Dr. Stefan Derix, Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein im Gespräch mit dem WDR am Mittwoch (25.09.2019).

Die Kontrollen seien jetzt schon sehr streng. Strengere Kontrollen würden nicht wirken, das betonen Preis und Derix. "Nur mit Kontrollen wird kein System wirklich sicher. Das System muss von sich heraus sicher sein. Es gibt ein engmaschiges Kontrollsystem, es gibt eine Dokumentation von Prozessen" erklärte Derix. "Im Rahmen der Überwachung aber sind wir nicht tätig", so der Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein.

Zudem sei die Herstellung der Glukosetütchen eine der einfachsten Aufgaben, die ein Apotheker in seinem Labor machen müsse. "Das war das kleine Einmaleins in der Herstellung einer Rezeptur", meinte Derix.

Stand: 25.09.2019, 09:13