"Last Christmas" überholt: Apache 207 knackt Chart-Rekord

Apache 207 seit Jahren in den Charts - mit Udo Lindenberg auf Platz 1

Von den 162 Wochen in den Charts war " Roller " nur eine einzige Woche auf dem ersten Platz. Derzeit steht der Song auf Rang 41. Apache 207 hat gerade einen anderen Nummer-eins-Hit. Mit " Komet " steht er zusammen mit Udo Lindenberg seit sechs Wochen auf der Spitzenposition der Single-Charts

" Last Christmas " bekommt weitere Chart-Konkurrenz

Tom Odells "Another Love" hat sich auch schon 161 Wochen in den Charts gehalten und dürfte am Freitag an "Last Christmas" vorbeiziehen, hieß es von GfK Entertainment weiter.

Das Liebeslied wurde schon 2013 veröffentlicht. Es sei aber auch durch die Video-App TikTok wieder beliebt geworden und zum Solidaritätslied für die Ukraine und den Iran geworden.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 13. März 2023 unter anderem in den 1LIVE-Hörfunknachrichten.