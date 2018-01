" Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch ", schrieb von Storch. " Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen? " Nach diesem Kommentar sperrte Twitter nach Beschwerden von Lesern für zwölf Stunden den Account der AfD-Politikerin.

Mehrsprachig um Respekt geworben

Mit den Tweets in mehreren Sprachen habe man viele Botschaften in die Gesellschaft hineingetragen und um Respekt geworben, so der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob gegenüber dem WDR . " Eine Kampagne, die wirklich gut angekommen ist - bei den meisten Menschen ."

Stündlich mehr Anzeigen

Die Kölner Polizei habe von Storch angezeigt, da ihre Äußerungen aus der Sicht der Polizei volksverhetzend gewesen seien. Aus ganz Deutschland treffen nach WDR-Informationen nun Anzeigen bei der Kölner Polizei und der Kölner Staatsanwaltschaft ein. Sie richten sich gegen von Storch und die AfD-Politikerin Alice Weidel. Bürger werfen den beiden ebenfalls Volksverhetzung vor.