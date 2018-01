Die AfD -Politikerin von Storch hatte sich in der Silvesternacht bei Twitter darüber empört, dass die Kölner Polizei Informationen zu den Neujahrsfeiern in mehreren Sprachen, darunter Arabisch, verbreitet hatte.

Account vorübergehend gesperrt

" Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch ", schrieb von Storch. " Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen? " Twitter sperrte nach Beschwerden von Lesern für zwölf Stunden den Account der AfD-Politikerin.

Polizei: Mehrsprachig um Respekt geworben