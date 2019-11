Das Anwohner- oder auch Bewohnerparken geht alle an: neben den betroffenen Autobesitzern auch Fußgänger oder Radfahrer, denn sie alle teilen sich den Straßenraum.

Im Ausland richtig teuer

In Deutschland reichen zurzeit die Gebühren fürs Anwohnerparken von 10,20 bis maximal 30,70 Euro im Jahr. Ein Schnäppchen im Vergleich zum europäischen Ausland: In London kostet das Anwohnerparken 165 Euro, in Amsterdam 535 und in Stockholm sogar 827 Euro.

Bei den 30 größten NRW-Kommunen nehmen die meisten Städte 30 Euro oder den Maximalbetrag von 30,70 Euro für einen Bewohnerparkausweis, der ein Jahr gültig ist. Bochum (22 Euro), Bottrop und Siegen liegen mit jeweils 25 Euro drunter, am günstigsten ist das Parken in Münster (17 Euro).