"Du Jude!": Antisemitismus in Schulen wird oft bagatellisiert

Kultusministerkonferenz tagt zu Antisemitismus an Schulen

" Eine solche Meldepflicht könnte man schulrechtlich stärker verankern ", sagt Hötzel in Richtung Kultusministerkonferenz der Länder ( KMK ). Die Bildungsministerinnen und -minister beschäften sich am Donnerstag mit dem Problem des Antisemitismus an Schulen. Am Freitag wollen sie die Ergebnisse vorstellen.

Der Vorfall in jener sechsten Klasse ist auch ein Beispiel dafür, dass Antisemitismus von Lehrern und Schulleitern oft nicht frühzeitig genug als Problem erkannt werde, meint Hötzel. " Wenn wir bei Sabra antisemitische Vorfälle aus Schulen gemeldet bekommen, ist es oft schon zu spät. " Dann sind aus Worten womöglich sogar Gewalttaten geworden.

" Du Jude! ": Antisemitismus werde oft nicht erkannt

Oft werde an Schulen Antisemitismus als solcher gar nicht erkannt, sagt Hötzel. So sei auf Schulhöfen häufig " Du Jude! " zu hören, was von vielen Lehrerinnen und Lehrern aber nur als gängige Beleidigung wahrgenommen werde.

Auf diese Weise werde Antisemitismus in der Schule von Lehrkräften bagatellisiert, so der Vorwurf der Soziologen Julia Bernstein und Florian Diddens. Auch die Gleichsetzung mit Rassismus oder der als Israel-Kritik getarnte Antisemitismus verharmlose das Problem.

Hötzel beklagt, dass Antisemitismus von Lehrern und Schulleitern zum Teil sogar ausgeblendet werde, " um den guten Ruf der Schule nicht zu gefährden ". " Das macht es schwer, eine Kultur zu etablieren, in der Probleme offen angesprochen werden. "

Maßnahme: " Judentum in seiner Vielfalt " zeigen

Erkannt hat die Politik das Problem des Antisemitismus an Schulen allerdings schon lange. So vereinbarte die Kultusministerkonferenz der Länder mit dem Zentralrat der Juden bereits vor fünf Jahren entsprechende Maßnahmen. Eines der erklärten Ziele: " das Judentum in seiner Vielfalt im schulischen Alltag sichtbar " zu machen.

Aber schon allein das ist schwierig, wenn Schulbücher da keine Unterstützung geben. Laut Studien zeigen viele Lehrbücher das Judentum nach 1945 - wenn überhaupt - vor allem im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Leicht lösen lässt sich das vielfältige Problem des Antisemitismus an Schulen nicht.