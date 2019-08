Ein Polizeibeamter in Köln soll eine antisemitische Botschaft verbreitet haben – und könnte deshalb seinen Job verlieren. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Als ich davon erfahren habe, habe ich sofort ein förmliches Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entlassung eingeleitet."

Es gebe "Null-Toleranz bei antisemitischen Umtrieben" , sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag (23.08.2019). Bei der Botschaft handele es sich um ein über den Messenger-Dienst Whatsapp verschicktes Bild, das Adolf Hitler zeige und den Spruch enthalte: " Was ist der Unterschied zwischen dem Nikolaus und einem Juden? Die Schornsteinrichtung ", berichtete die Zeitung – eine Anspielung auf den organisierten Massenmord der jüdischen Bevölkerung in Konzentrationslagern sowie die Verbrennung der Ermordeten in Krematorien.