Was tun gegen Antisemitismus unter Muslimen?

Es sind hässliche Szenen, die sich dieser Tage auf deutschen Straßen ereignen. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen und Protesten gegen Israel ist es mehrfach zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen. So wurden in Duisburg judenfeindliche Rufe skandiert. In Köln wurde versucht, eine israelische Flagge zu verbrennen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist in großer Sorge. " Sie skandieren übelste Parolen gegen Juden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnern ", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster am Sonntag und forderte ein konsequentes Vorgehen der Polizei.