61 antisemitische Übergriffe an NRW-Schulen

In den vergangenen drei Jahren sind 61 antisemitische Übergriffe an nordrhein-westfälischen Schulen registriert worden. 47 dieser Straftaten seien rechtsmotivierter Gewalt zuzuordnen, teilte NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag (29.12.2017) auf eine parlamentarische Anfrage im Düsseldorfer Landtag mit.

Ministerin: "An NRW-Schulen gibt es keinen Platz für Rassismus"

Bei zehn dieser antisemitischen Übergriffe gehe es mutmaßlich um islamistisch motivierte Gewalttaten durch Ausländer. Diese Delikte seien seit Beginn 2017 speziell in dem Kategorie "Religiöse Ideologie" erfasst worden. Die Schulministerin versicherte, an Schulen in NRW gebe es "keinen Platz" für Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres individuellen Lebensstils.

Die Landesregierung werde auch zukünftig politisch motivierter Gewalt von rechts wie links sowie jeglicher Art von Antisemitismus, Islamophobie und Sexismus entgegentreten.