Antisemitische Parolen: Angst und Entsetzen unter den Juden in NRW

WDR: Mal abgesehen von einer Aufklärungskampagne - unternimmt aus Ihrer Sicht die Politik genug gegen Judenhass?

Horowitz: Die Jüdische Gemeinden in NRW arbeiten sehr gut mit der Landesregierung zusammen. Wir erleben zum Beispiel Ministerpräsident Laschet oder Innenminister Reul als sehr motiviert und engagiert, wenn es um den Schutz jüdischer Einrichtungen geht. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass die Politik uns weiterhin unterstützt. Aber es muss schnell gehen. Es muss zügig gehandelt werden, in dem die Sicherheitsvorkehrungen in und vor jüdischen Einrichtungen weiter erhöht werden. Ein Zögern könnte zu noch mehr Verunsicherung unter uns Juden führen.

WDR: Mit welchen Folgen?

Horowitz: Die Angst geht um, aber panische Reaktionen gibt es unter uns Juden in NRW bislang nicht. Sollte die Politik jetzt jedoch zu viel Zeit verstreichen lassen, um das Leben und die Sicherheit der Juden zu schützen, dann könnte es passieren, dass wir scharenweise Deutschland den Rücken zukehren - auch wenn das die meisten eigentlich nicht möchten, weil Deutschland ihre Heimat ist.

WDR: Macht es einen Unterschied, welche Gruppe Absender dieses Judenhasses ist?

Horowitz: Richtig Angst machen uns so manche User in den Sozialen Medien. Um mal ein Beispiel zu nennen: Der Düsseldorfer Oberbürgermeister hat zuletzt aus Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, dem Staat Israel und der Partnerstadt Haifa die israelische Flagge gehisst. Die Reaktionen darauf in den Sozialen Medien waren teils extrem aggressiv. Da hat jemand zum Beispiel eine Abstimmung initiiert und gefragt, ob es richtig sei, aus Solidarität die israelische Flagge zu hissen - mit dem Ergebnis, dass dies 70 Prozent der Teilnehmenden "falsch" fanden. Die Sozialen Medien sind das eine. Ansonsten schlägt uns Juden Hass sowohl aus dem rechten, dem linken und aus dem radikal islamistischen Lager entgegen. Egal, woher der Hass kommt: Jede Form von Hass, Intoleranz oder Ausgrenzung ist schlecht. Wir alle in der Gesellschaft müssen zusammenstehen und gemeinsam etwas dagegen tun.

Das Interview führte Sabine Meuter.