"Der Antisemitismus existiert beharrlich in der Mitte der Gesellschaft"

WDR: Wie viele Menschen in Deutschland sind anfällig für antisemitisches Gedankengut?

Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung

Felix Klein: Nach Umfragen, die sich immer wieder auch in den letzten Jahren bestätigt haben, sind etwa 15-20 Prozent aller Deutschen anfällig für antisemitisches Gedankengut. Und zwar in seinen verschiedenen Formen, also in Bezug auf Israel oder in Bezug auf Schuldabwehr, das heißt, die Gräueltaten der Nazis werden verharmlost durch Zustimmung zu Sätzen wie etwa: " Bei dem was Israel tut, kann ich verstehen, dass man etwas gegen Juden hat ." Es ist bedenklich, dass bis zu 20% der Bevölkerung in Deutschland diesem Gedankengut zustimmt, und das zeigt, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft beharrlich existiert.

WDR: Zumindest gefühlt nimmt die Zahl der Antisemiten zu. Stimmt das überhaupt? Oder äußern sich Antisemiten heutzutage offener oder ist unsere Sensibilität gewachsen, schaut die Gesellschaft also eher hin?

Klein: Ich glaube, beides ist richtig. Einerseits äußerst sich der Antisemitismus unverhohlener im Vergleich zu früher. Das heißt, Menschen die sich nicht getraut haben, dieses Gedankengut zu äußern, tun das jetzt offener. Das Internet, die sozialen Medien haben sehr stark dazu beigetragen, auch die Angriffe von Rechtspopulisten auf die Erinnerungskultur und eine allgemeine Verrohung des politischen Diskurses. Andererseits ist aber auch richtig, dass der Antisemitismus, der existiert, jetzt sichtbarer geworden ist. Die Medien berichten intensiver darüber, auch Betroffene geben antisemitische Vorfälle stärker an als früher, der jüdische Sänger Ofarim in Leipzig ist ein gutes Beispiel dafür. Früher gab es solche Fälle auch, aber sie wurden eben nicht öffentlich gemacht. Auch die Straftaten, die begangen werden, werden jetzt stärker als früher angezeigt, und das ist gut so. Das zeugt nämlich auch von einem stärkeren Selbstbewusstsein der Betroffenen.

WDR: Hat sich die Qualität antisemitischer Übergriffe verändert, von "nur" Sachbeschädigungen hin zu Angriffen auf Personen?

Klein: Der Großteil der antisemitischen Straftaten findet im Internet statt. Es sind Volksverhetzungen und Beleidigungen, die da vor allem im Vordergrund stehen. Was die Gewaltkriminalität angeht, können wir glücklicherweise feststellen, dass die Zahl der strafrechtlich relevanten körperlichen Angriffe nicht nennenswert angestiegen ist. Allerdings sind die Aggressionen, also, alles was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegt, deutlicher geworden, und zwar aus allen Milieus, in denen Antisemitismus vorkommt. Da sind rechtsextremistische Täter genauso zu nennen wie Täter aus dem islamistischen Milieu.