Antibiotika sinnvoll und richtig einsetzen

Zu oft und oft falsch genutzt – der Umgang mit Antibiotika macht den Akteuren der Gesundheitsbranche in Nordrhein-Westfalen Sorgen. Nach Angaben der AOK NordWest in Dortmund ist die Zahl der Antibiotika-Rezepte in NRW im ersten Halbjahr 2019 zwar um 14 Prozent auf 3,7 Millionen Euro gesunken. Sie liegt damit aber immer noch zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt.