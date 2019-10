Antibiotika: Schutz vor falscher Verschreibung

Video starten, abbrechen mit Escape Modellprojekt: Ärzte verschreiben weniger Antibiotika . Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 30.10.2019. WDR. Von Nathalie Arendt-Koslowski.

Übrigens: In Nordrhein-Westfalen werden im Ländervergleich besonders viele Antibiotika verschrieben. Wie auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland bekamen in NRW im vergangenen Jahr mehr als 50 Prozent der ambulanten Patienten ein Antibiotikum verschrieben, das im ganzen Körper wirkt.

Das gab das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung im August bekannt. Ganz anders in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt - dort bekamen weniger als 40 Prozent der ambulanten Patienten Antibiotika verordnet.

Stand: 23.10.2019, 21:15