In NRW laufen ab Samstag (24.11.2018) in einigen Städten Anti-Konsum-Aktionen. Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace hat die "Make-Something"-Woche gestartet. Es geht dabei um kreative Konsumalternativen und darum, wie man bereits vorhandenen Dingen ein zweites Leben schenken, sie reparieren und verschönern kann.

Selbermachen und Müll vermeiden

In Duisburg lernt man in einem Workshop, wie man möglichst wenig Müll verursacht. In Bochum werden aus alten Sachen neue Weihnachtsgeschenke gemacht. In Köln lernen Teilnehmer, wie man Kosmetik und Reinigungsmittel selber macht. In Wuppertal gibt es eine Tauschbörse für selbst gemachtes Essen, in Siegen und Mönchengladbach steigen Kleidertauschpartys. Und auch in Wülfrath soll durch Upcycling-Material etwas Neues aus alten Materialien entstehen.