Demos gegen Corona-Maßnahmen auch in NRW

WDR-Team angegriffen

In Dortmund versammelten sich Gegner der Corona-Maßnahmen trotz Verbots an mehreren Stellen der Stadt. Darunter waren auch polizeibekannte Rechtsextreme. Dabei wurde am Rande der Demo ein Team des WDR angegriffen. Einem Reporter wurde dabei die Kamera aus der Hand geschlagen.

Der 23-jährige mutmaßliche Angreifer kam in Polizeigewahrsam. Zuvor habe der Mann auf einer untersagten Versammlung auf dem Alten Markt einen Medienvertreter beleidigt, so die Polizei.