Rekord-"Hitzewelle" in der Antarktis

Am kältesten war der 18. März mit 0,2 Grad plus. Um diese Jahreszeit liegen die Temperaturen normalerweise bereits unter Null. Das ungewöhnlich milde Wetter im Osten des eisigen Kontinents sei ein "historisches Ereignis", erklärte Gaetan Heymes von Météo-France.

Klimaforscher: "Die Antarktis war lange stabil"

Klimaforscher blicken mit großer Sorge auf die "Hitzewelle" am Südpol. " Die Antarktis war lange Zeit relativ stabil ", erklärte der Hamburger Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif am Sonntag im Gespräch mit dem WDR. In den vergangenen 20 Jahren habe dann der Trend zur Erwärmung auch am südlichsten Punkt des Planeten eingesetzt. " Das ist sehr besorgniserregend."

Insbesondere die immer schnellere Eisschmelze in der Antarktis könne auf lange Sicht ein echtes Problem für die Welt werden, warnte Latif. " Wir hatten gerade jetzt einen neuen Tiefststand beim arktischen Meereis ." Das werde unweigerlich zu steigenden Meeresspiegeln beitragen - besonders weil das Phänomen auch am Nordpol beobachtet wird.

Anstieg der Meeresspiegel befürchtet