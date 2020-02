Falschmeldung über Kinderzuschlag löst Ansturm aus

Aufgrund einer Falschmeldung in den sozialen Netzwerken hat es in den vergangenen Tage einen Ansturm auf die Arbeitsagenturen gegeben. Das hat ein Sprecher der NRW -Arbeitsagentur am Dienstag (04.02.2020) dem WDR bestätigt. Zahlreiche Eltern wollten einen Kinderzuschlag beantragen.

Die Meldung behauptet, dass es seit Anfang des Jahres einen Zuschlag in voller Höhe geben würde, der unabhängig vom Einkommen sein soll. Dem widerspricht die NRW -Arbeitsagentur: Den vollen Kinderzuschlag in Höhe von 184 Euro bekommen nur Personen, die Bedürftigkeit nachweisen können.

Antragsflut in Essen

Allein bei der Essener Familienkasse haben sich über 2.500 Antragsteller gemeldet. In der Regel sind es lediglich 300 pro Woche. In anderen Behörden sollen sogar die Antragsformulare ausgegangen sein.