Vereitelter Anschlag in Essen: Wie gehe ich richtig mit einem Verdacht um?

Anzeigen oder Hinweise sind auch per E-Mail oder über ein Online-Formular möglich. Natürlich ist auch der Gang zur örtlichen Polizeiwache eine Option. Dafür kann man auf Wunsch vorab einen Termin vereinbaren. So kann man das Gespräch von Anfang an in einem abgetrennten Raum führen. Dazu darf auch gerne eine Vertrauensperson mitkommen.

Muss ich Sorge haben, einen Fehlalarm auszulösen?

Nein, die Polizei fordert dazu auf, mögliche Hinweise direkt zu melden. Im gemeinsamen Gespräch klärt sie dann, was hinter einem Verdacht steckt und wie ernst er zu nehmen ist. Hier gilt: Besser ein Hinweis zu viel als einer zu wenig.

Stellen sich Hinweise als ernstzunehmend heraus, entscheidet die Staatsanwaltschaft z.B. über einen Durchsuchungsbefehl. Sollte sich der Hinweis oder die Anschuldigung als falsch herausstellen, hat das keine Konsequenzen - es sei denn, sie stellen sich als böswillig falsch heraus.

Wie sollte ich als Eltern oder Lehrer handeln, wenn ich Hinweise bekomme?

Hier empfiehlt die Polizei den üblichen Weg über die örtlichen Polizeidienststellen oder bei akuter Gefahr die Notrufnummer 110.