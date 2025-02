Dass er sich in der Zeit in Deutschland radikalisiert hat und einen Anschlag plante, ist für sie unvorstellbar. Farhad sei ein netter junger Mann. Das Wichtigste für ihn sei immer der Sport gewesen. Auch seine Schwester, die mit ihrer Mutter in Afghanistan lebt, sieht das so.

Doch es gibt auch andere Töne. So erzählt ein Freund von Farhad dem WDR, dass der 24-Jährige zwar sehr nett gewesen sei, er aber teilweise auch radikale Ansichten hatte. In den Sozialen Medien folgt er nach WDR-Recherchen auch islamistischen Predigern, die im Internet ihre radikalen Ansichten verbreiten.

Zahlreiche Faktoren für Radikalisierung

" Das kann ein Indiz dafür sein, dass sich eine Person radikalisiert ", sagt der Extremismusforscher Maurice Döring vom Internationalen Konversionszentrum Bonn. " Dass jemand dann aber wirklich gewalttätig wird und in der realen Welt Gewalt anwendet, hängt mit mehr Faktoren zusammen. " Dem gehe ein komplexer Prozess voran, der unter anderem durch Krisen oder Brüche in der Lebensgeschichte beeinflusst werde könne. " Dazu gehören Fluchterfahrungen, das Verlieren der Heimat, das Wegbrechen des sozialen Umfelds aber auch der Verlust eines Elternteils ", sagt Döring.

Mehrere dieser Faktoren treffen auf N. zu. Nach Informationen seiner Verwandten kam sein Vater bei Kämpfen in Afghanistan ums Leben. Als Teenager kam N. dann allein nach Deutschland. " Es braucht aber eben auch ein politisches Element in einem Radikalisierungsprozess, damit sich eine Person gegen die Gesellschaft wendet ", sagt Döring. " Biografische Faktoren allein reichen als Erklärung nicht aus ."

Zudem gebe es auch Faktoren, die eine Radikalisierung unwahrscheinlicher machten, wie ein stabiles soziales Umfeld, Anerkennung oder dass die Person in der Gesellschaft gut integriert sei. " Das ist kein linearer Weg, deshalb ist es auch so schwer, zu merken, wenn sich eine Person radikalisiert ", sagt Döring. " Oder an welchem Punkt auffälliges Verhalten oder geäußerte Einstellungen als ein Warnsignal zu bewerten sind. " Er empfiehlt Familien, Freunden und Bekannten, die eine solche Verhaltensänderung bemerken, sich an Beratungsstellen zu wenden, um die Zeichen besser einschätzen zu können.

Innenminister Reul wünscht sich mehr Austausch zwischen Behörden

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) ist schon einen Schritt weiter. Er wünscht sich, dass auch die Behörden schneller Informationen über solche Vorgänge bekommen. Im WDR-Fernsehen sagt er, man müsse auch prüfen, welche Grenzen der Datenschutz habe. Darüber werde schon lange diskutiert, aber zentrale Aufgabe sei, " wie können wir frühzeitig Informationen bekommen, wenn sich so was tut ".

Ein Sprecher Reuls erläuterte dem WDR, es sei zum Beispiel sehr schwierig für die Sicherheitsbehörden, Informationen zu erhalten, wenn etwa jemand in psychiatrischer Behandlung sei. Das könne aber entscheidend sein, um potenzielle Täter rechtzeitig zu identifizieren. Damit wolle man nicht den Gesundheitsdatenschutz als solchen aushebeln, ein Informationsaustausch zwischen den Behörden sollte aber ermöglicht werden.

Unsere Quellen:

Nachrichtenagentur dpa

Interview mit Maurice Döring vom Netzwerk für Extremismusforschung in Nordrhein-Westfalen

NRW-Innenministerium

Interview mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in der Aktuellen Stunde

Gespräche mit Angehörigen des Täters

Über dieses Thema berichtet der WDR am 14. Februar 2025 auch im Fernsehen: Unter anderem in der Aktuellen Stunde, 18:45 Uhr.