Die Opfer des rechten Terrors in Hanau

Der Schock und die Trauer in Hanau sitzen tief. Der rechtsextreme Terror traf neun Menschen völlig unvermittelt an Orten, an denen sie sich sicher fühlten und den Tag ausklingen lassen wollten. Die Opfer, die bei dem Anschlag auf eine Shisha-Bar und ein Kiosk mit Café starben, hatten alle ausländische Wurzeln.

Getötete waren zwischen 21 und 44 Jahre alt

Und die Opfer hatten noch etwas gemeinsam: Sie waren alle jung, zwischen 21 und 44 Jahre alt. So etwa der in Deutschland geborene Ferhat Ünver (22 Jahre), der gerade erst seine Lehre zum Heizungs- und Gas-Installateur abgeschlossen hatte und dabei war, seine eigene Firma zu gründen, wie sein Cousin Aydin Yilmaz dem Hessischen Rundfunk verriet.

Ein anderes Opfer war 34 Jahre alt, in Regensburg aufgewachsen und vor ein paar Jahren nach Hanau gezogen, um sich dort mit einem eigenen Laden selbständig zu machen, berichtet der Bayrische Rundfunk.

Mutter von zwei Kindern unter den Opfern

Der 37-jährige Gökhan Gültekin, ebenfalls unter den Toten, sei eine Stütze für seine schwer kranken Eltern gewesen, berichtet sein Bruder. Er stammte aus einer kurdischen Familie, habe Maurer gelernt und nebenberuflich als Kellner gearbeitet, erfuhr der Hessische Rundfunk.

Bei dem Anschlag kam neben acht Männern auch eine Frau ums Leben. Die 35-Jährige war laut dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma deutsche Staatsbürgerin und Angehörige der nationalen Minderheit der Romni. Sie hinterlässt zwei Kinder.