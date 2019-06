In der Schule: Jacqueline und Anne

Überlebt hat ihre Schulfreundin Jacqueline van Maarsen. Sie war am Mittwoch (05.06.2019) in Köln bei der Präsentation der Fortsetzung der History-App " WDR AR 1933 - 1945" dabei - und las aus dem Abschiedsbrief an sie vor. Er ist unterschrieben mit: "Deine beste Freundin Anne."

"Judenreferent" Calmeyer trickst

Von diesem Brief erfuhr "Jopie" - wie Anne sie nannte - erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Als sich Familie Frank 1942 im Hinterhaus an der Prinsengracht 263 versteckte, wusste Jacqueline nicht, wo ihre Freundin war. Sie lebte mit ihren Eltern - eine christliche Französin und ein jüdischer Niederländer - weiter ganz offen in Amsterdam.

Ihre Mutter hatte bei den deutschen Besatzern angegeben, ihre katholisch erzogenen Kinder seien aus Versehen bei der jüdischen Gemeinde angemeldet worden. Sie hatte Glück: Der "Judenreferent" Hans Calmeyer nutzte seine Stellung, um in den Niederlanden Tausende Juden zu retten. Er erklärte Jacqueline und ihre Schwester für "nicht-jüdisch". Der Vater hatte gefälschte Papiere.