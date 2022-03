Neues Ankunftszentrum in Köln - Stadt bereitet sich auf viele Flüchtende vor

Ein Sprecher der Stadt sagte, dass Köln neben Hamburg, Berlin und München größter Anlaufpunkt für Geflüchtete in Deutschland ist.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit klarer Botschaft an russischen Kollegen

Am Rand der Vorstellung des neuen Ankunftszentrums in Köln, richtete Oberbürgermeisterin Henriette Reker einen Appell an den Bürgermeister der russischen Stadt Wolgograd. Seit 1988 ist Wolgograd Partnerstadt von Köln. Reker forderte ihren Kollegen auf, sich für Frieden und gegen den Angriffskrieg einzusetzen.

Ebenso sagte sie, dass der Kontakt und gemeinsame Aktionen mit der Partnerstadt bis auf weiteres ruhen. Respekt habe sie vor den Bürgerinnen und Bürgern Russlands, die gegen den Krieg auf die Straße gehen.